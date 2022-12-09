Війська РФ продовжили обстріли центру та півночі Донбасу

Вночі російські війська продовжили обстріл у центральній та північній частинах Донбасу. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

На Волноваському напрямку, за його інформацією, під обстріл потрапила Вугледарська громада – Вугледар та Новоукраїнка, обійшлося без постраждалих, але є пошкодження.

«На Донецькому напрямку були поодинокі та масовані обстріли Авдіївки. Також під вогонь потрапив Гірник Курахівської громади — пошкоджено 2 приватні будинки, без жертв», - написав Павло Кириленко.

Також голова Донецької ОВА розповів, що на Горлівському напрямку 1 особа загинула і 3 отримали поранення в Торецькій громаді. Крім того Кириленко повідомив, що серйозної шкоди росіяни завдали у Костянтинівці, у місті російськими снарядами пошкоджено 6 житлових двоповерхівок та будівля неробочої лікарні.

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