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Понад 140 українців незаконно заарештувала РФ з політичних мотивів

09 грудня 2022, 14:52

Понад 140 українців незаконно заарештувала РФ з політичних мотивів

Понад 140 громадян України Росія незаконно заарештувала за політично вмотивованими звинуваченнями. Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, повідомляє пресслужба відомства.

Ця кількість, наголосила Джапарова, продовжує зростати. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупаційна «влада» винесла «вироки» кримським політв'язням — їхній загальний термін ув'язнення вже становить понад 1300 років.

За її словами, українські дипломати продовжують залучати весь арсенал політико-дипломатичних та міжнародно-правових методів боротьби для визволення українців.

«Значна робота проводиться в межах Міжнародної Кримської платформи… Більшість зусиль спрямована саме на забезпечення прав людини на тимчасово окупованих територіях України», — сказала Джапарова.

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