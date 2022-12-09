Український фільм про війну на Донбасі увійшов у лонг-лист претендентів на «Оскар»

Український фільм «Клондайк» Марини Ер Горбач про війну на Донбасі увійшов у лонг-лист претендентів на здобуття премії «Оскар» у 2023 році. Кіно з України є у списку Американської кіноакадемії.







Картина претендує на нагороду в категорії «Кращий міжнародний повнометражний фільм».



Короткий список претендентів на нагороду опублікують 21 грудня.



«Клондайк» розповідає історію сім'ї, яка у 2014 році опиняється на окупованій російськими військами частині Донбасу. Подружжя сперечається про те, чи потрібно евакуюватися, а під час обговорення в небі над ними російський «Бук» збиває літак Малазійських авіаліній, що прямував MH17.