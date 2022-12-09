Близько 30% території України забруднено вибухівкою — МВС

Приблизно 30% території України забруднено вибухівкою, це площа чотирьох Швейцарій. Про це під час брифінгу в медіацентрі «Україна-Укрінформ» розповіла заступник міністра МВС України Мері Акопян.



«Близько 174 тисяч квадратних кілометрів території України на сьогодні залишаються забрудненими, по аналізу і оцінкам наших фахівців. Це складає приблизно 30% наших територій. Територія забрудненої частини України на сьогодні — це чотири Швейцарії», - сказала вона.



За словами Акопян, очистити ці території планується протягом десяти років. Вона доповнила, що це може здатися тривалим проміжком, але для таких видів робіт це мало.

Раніше перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що понад 140 громадян України РФ незаконно заарештувала за політично вмотивованими звинуваченнями.