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Німецька компанія Rheinmetall виготовить для України два ЗРК Skynex — ЗМІ

09 грудня 2022, 17:50

Німецька компанія Rheinmetall виготовить для України два ЗРК Skynex — ЗМІ

Німецька компанія Rheinmetall виготовить для України два ЗРК Skynex. Про це повідомляє Handelsblatt із посиланням на джерела в урядових колах.

Rheinmetall підтвердила замовлення у п'ятницю, водночас не назвала країну-отримувача. Однак, згідно з даними урядових джерел, йдеться саме про Україну. Постачання очікуються на початку 2024 року.

Компанія оцінює дві ЗРК Skynex у 182 мільйони євро.

9 грудня представник прес-служби федерального уряду Крістіні Гоффман заявила, що Німеччина продовжує переговори зі США та іншими партнерами щодо постачання танків Україні.

Skynex призначений для протиповітряної оборони ближнього радіусу дії. Система може збивати безпілотники чи крилаті ракети 35-міліметровими боєприпасами.

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