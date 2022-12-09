Зеленський: Російські війська фактично зруйнували Бахмут

Російські сили фактично зруйнували Бахмут, заявив президент Володимир Зеленський.



«Фронтова ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі – Бахмут, Соледар, Марʼїнка, Кремінна... На землі цих районів вже давно не залишилось живого місця – не ушкодженого снарядами і вогнем. Окупанти фактично зруйнували Бахмут – іще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни», — сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.



Президент подякував «усім нашим героям, усім солдатам і командирам, які тримають фронт на цих напрямках, відбивають атаки і завдають ворогу відчутних втрат – у відповідь на те пекло, яке зайшло в Україну під російським прапором».

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