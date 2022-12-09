Головні події в окупації 9 грудня

Суспільство



З початку повномасштабного російського вторгнення та до жовтня включно громадянство Росії отримали майже 300 тисяч українців. Значну кількість людей фактично змушують отримувати паспорти, бо без російських документів майже неможливо отримати соціальні послуги.



Затор із вантажівок завдовжки приблизно 150 км утворився на трасі Маріуполь-Мелітополь. Фури майже наглухо заблоковані через ожеледицю.



Права людини



У новому слідчому ізоляторі, який російські окупанти відкрили у Сімферополі, утримують активістів, волонтерів, представників місцевої влади з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.



Окупанти на Херсонщині та Запорізькій області відправляють «на підвал» підлітків, звинувачуючи їх у коригуванні обстрілів.



Росія депортувала з України вже понад 13 тисяч дітей.



Понад 140 громадян України Росія незаконно заарештувала за політично вмотивованими звинуваченнями.



Російські окупанти побили начальника управління Запорізької АЕС Олексія Трубенкова та його заступника Юрія Андросова, а потім відвезли у невідомому напрямку. Також окупанти затримали начальника зміни ЗАЕС Костянтина Бейнера, який безпосередньо відповідає за ядерну та радіаційну безпеку.



Бойові дії



Центр захопленого Росією Донецька сьогодні вдень зазнав масованого обстрілу. Згідно з повідомленнями очевидців, попадання снарядів зафіксовано на вулицях Артема та Університетській, пошкоджено спорткомплекс «Локомотив».



Увечері відбулися «прильоти» в районі Критого ринку та бізнес-центру «Центавр плаза». Горіли газопровід та автомобілі. На проспекті Ватутіна було повністю знищено приватний будинок.



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