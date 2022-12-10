Окупанти обстріляли Нікополь, поранено чотирьох людей

Нікополь. Фото: ОВА

Російські окупаційні війська вночі вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області з важкої артилерії. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«П'ять атак і четверо постраждалих... Росіяни вдарили по двох громадах — Нікопольській та Марганецькій. Найбільше дісталося Нікополю. Там поранено четверо людей похилого віку. Подружжя рятувальники дістали з квартири, що палала. Медики надали їм допомогу. Чоловік і дружина лікуються вдома. Ще дві людини — 72-річний чоловік та 86-річна жінка — госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами. Стан середньої тяжкості», — уточнив Резніченко.



Він додав, що у місті снарядами пошкоджено 11 багатоповерхових та приватних будинків, дитячий садок, адміністративну та офісну будівлю, автомийку, автостоянку, кілька автомобілів, газопровід та лінії електропередач.