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Окупанти обстріляли Нікополь, поранено чотирьох людей

10 грудня 2022, 08:56

Окупанти обстріляли Нікополь, поранено чотирьох людей

Нікополь. Фото: ОВА Нікополь. Фото: ОВА

Російські окупаційні війська вночі вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області з важкої артилерії. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«П'ять атак і четверо постраждалих... Росіяни вдарили по двох громадах — Нікопольській та Марганецькій. Найбільше дісталося Нікополю. Там поранено четверо людей похилого віку. Подружжя рятувальники дістали з квартири, що палала. Медики надали їм допомогу. Чоловік і дружина лікуються вдома. Ще дві людини — 72-річний чоловік та 86-річна жінка — госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами. Стан середньої тяжкості», — уточнив Резніченко.

Він додав, що у місті снарядами пошкоджено 11 багатоповерхових та приватних будинків, дитячий садок, адміністративну та офісну будівлю, автомийку, автостоянку, кілька автомобілів, газопровід та лінії електропередач.

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