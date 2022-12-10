У сусідів — є: Мер Слов'янська розповів, хто та як відключає світло

У Слов'янську одним із найпроблемніших питань є відключення електроенергії. Про це повідомив керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.



«Жителям громади не зовсім зрозуміло, чому в одному мікрорайоні є електрика, в іншому — ні. Ще більше питань виникає, якщо світло не відключається в сусідньому будинку, а у твоєму відключено. Хочу сказати, що у сфері енергетики справді відбулися зміни. І вони — не на краще», — зазначив Лях.



За його словами, нині вже не діють віялові відключення. Є лише аварійні. З їх приблизним графіком можна ознайомитись на сайті ДТЕК.



«До них додаються ще й екстрені аварійні відключення. Тут уже графіка, звісно, немає. Рішення про відключення у цьому випадку приймає диспетчер у Дніпрі. Він безпосередньо підпорядковується "Укренерго". Диспетчер бачить ситуацію, що складається на енергетичному полі, та відключає лінії у містах Донецької та інших областей, щоб вирівняти цей процес», — пояснив керівник міста.



Він уточнив, що регулювати вимкнення у ручному режимі зі Слов'янська чи Краматорська неможливо. РЕМ цього зробити не може — лише диспетчер у Дніпрі.



«Тому виникають випадки, коли світла немає і чотири години, і 12, і 20… Іншого варіанту ми не маємо», — підсумував мер.