Війська РФ вдарили по Херсонщині, двоє загиблих, вісім поранених

Російські сили за добу 51 раз обстріляли Херсонську область. Загинуло двоє людей, ще вісім поранено. Про це повідомив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко.



За його словами, окупанти били з мінометів, РСЗВ та ствольної артилерії. Через удар постраждали житлові квартали міста, пошкоджено лікарню, магазини та складські приміщення.



«Снаряди противника також завдали збитків об'єктам інфраструктури», — сказав Тимошенко.