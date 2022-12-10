Двом поліцейським Луганщини загрожує довічне. Вони перейшли на бік окупантів

Двом співробітникам поліції Луганщини, які перейшли на бік окупантів, повідомлено про підозру у держзраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє Луганська обласна прокуратура.



За даними слідства, наприкінці березня 2022 року оперуповноважений погодився «служити» в окупаційному «правоохоронному органі» на тимчасово окупованій території. Ще один підозрюваний — курсант Луганського державного університету внутрішніх справ імені Дідоренка. Весною 2022 року він почав співпрацювати з окупаційною «владою», зараз «служить» у «посаді» слідчого.



Вирішується питання про обрання чоловікам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує 15 років ув'язнення чи довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.