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Головні події в окупації 10 грудня

10 грудня 2022, 22:54

Головні події в окупації 10 грудня

Суспільство

У середині травня з території заводу «Азовсталь» нібито вийшли 2439 захисників Маріуполя. Такі цифри надавала російська сторона. За два тижні Володимир Зеленський заявив, що в полон потрапили понад дві з половиною тисячі людей. За шість місяців результатом непростих переговорів стало близько десяти обмінів полоненими. Скільки вдалося повернути захисників Маріуполя?

У Маріуполі підлітки підірвалися на снаряді.

Щодня російська окупаційна «влада» знищує мінімум одну багатоповерхівку в Маріуполі, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

У Криму у селищі міського типу Радянське вранці горіли казарми, де було розміщено кілька сотень мобілізованих. Стверджується, що загинуло двоє людей, причина — необережне поводження з вогнем. Наразі всі військовослужбовці — близько 200 осіб — розміщені в іншому приміщенні.

На підконтрольному угрупованні «ДНР» території відкривають російський територіальний фонд обов'язкового медичного страхування.

Права людини

За даними омбудсмена Дмитра Лубинця, окупанти утримують у колонії в Оленівці Донецької області 150 українців.

Бойові дії

Окупований Донецьк вдень потрапив під сильний обстріл, постраждала жінка. Очевидці повідомляють про «прильоти» на територіях ТЦ «Континент» та ТРЦ Green Plaza. Постраждав і Південний автовокзал. Також пошкоджено будівлю планетарію.

В окупованому Криму є десять діючих військових аеродромів та два авіазаводи. Такого висновку дійшли журналісти, які проаналізували супутникові знімки Planet Labs.

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