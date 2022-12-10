Головні події в окупації 10 грудня

Суспільство



У середині травня з території заводу «Азовсталь» нібито вийшли 2439 захисників Маріуполя. Такі цифри надавала російська сторона. За два тижні Володимир Зеленський заявив, що в полон потрапили понад дві з половиною тисячі людей. За шість місяців результатом непростих переговорів стало близько десяти обмінів полоненими. Скільки вдалося повернути захисників Маріуполя?



У Маріуполі підлітки підірвалися на снаряді.



Щодня російська окупаційна «влада» знищує мінімум одну багатоповерхівку в Маріуполі, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.



У Криму у селищі міського типу Радянське вранці горіли казарми, де було розміщено кілька сотень мобілізованих. Стверджується, що загинуло двоє людей, причина — необережне поводження з вогнем. Наразі всі військовослужбовці — близько 200 осіб — розміщені в іншому приміщенні.



На підконтрольному угрупованні «ДНР» території відкривають російський територіальний фонд обов'язкового медичного страхування.



Права людини



За даними омбудсмена Дмитра Лубинця, окупанти утримують у колонії в Оленівці Донецької області 150 українців.



Бойові дії



Окупований Донецьк вдень потрапив під сильний обстріл, постраждала жінка. Очевидці повідомляють про «прильоти» на територіях ТЦ «Континент» та ТРЦ Green Plaza. Постраждав і Південний автовокзал. Також пошкоджено будівлю планетарію.



В окупованому Криму є десять діючих військових аеродромів та два авіазаводи. Такого висновку дійшли журналісти, які проаналізували супутникові знімки Planet Labs.

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