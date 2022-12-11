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ЗСУ розгромили базу кадировців у Мелітополі і, ймовірно, ліквідували їхнього командира

11 грудня 2022, 15:12

ЗСУ розгромили базу кадировців у Мелітополі і, ймовірно, ліквідували їхнього командира

ЗСУ завдали вночі ракетного удару по базі «Привал мисливця» в Мелітополі, де розташовувалась база кадировців. Серед убитих з великою ймовірністю виявився «дивиться» за регіоном від Рамзана Кадирова, — повідомляє місцеве видання «РІА Мелітополь».

Ймовірно, на базі відпрацювали HIMARS. Почалася масштабна пожежа, під завалами опинилися окупанти. Росіяни одразу заявили, що у закладі нібито відпочивали цивільні, хоча обстріл стався під час комендантської години.

Зазначається, що у «Привалі мисливця» перебували розквартовані кадировці. Вбитих та поранених окупантів було багато. Про масштаби втрат окупантів може свідчити вже той факт, що швидкі на місце події зголосилися з усього міста, навіть із найвіддаленіших околиць. Постраждалих везли одразу до Криму, бо у лікарнях Мелітополя вже немає місця.

Видання констатує, що на комфортабельній базі жили не рядові кадировці, а найвище командування.

«Достовірно відомо, що на базі відпочинку "Привал мисливця" жили російські окупанти. Там і відпочивали, розважалися, їли у ресторані та розслаблялися у сауні. Очевидно, що рядових солдатів жити в таких розкішних умовах ніхто не дав би притулку, а це означає, що за підсумками нічного удару можна розраховувати на безповоротні втрати серед "верхівки" окупаційних підрозділів у Мелітополі. За попередньою інформацією, найбільші втрати внаслідок удару по "Привалу мисливця" зазнали розквартовані в Мелітополі кадировці. Повідомляється, що з великою ймовірністю міг бути ліквідований їхній ватажок, який "дивиться" по регіону від Кадирова Мурад Саїдов», — зазначає видання.

Раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що, за попередніми підрахунками, у Мелітополі ліквідовано близько 200 російських окупантів.

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