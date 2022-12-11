Військова активність зростає у Маріуполі

Військова активність окупантів збільшується в Маріуполі та його околицях. Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко у Telegram.



Він зазначив, що над містом цілий день спостерігають значну кількість бойових гелікоптерів, що летять із Запорізького напрямку у бік Азовсталі.



Другий табір для мобілізованих росіян був облаштований у передмісті Ялти (Нова Ялта) Маріупольського району.



До того ж триває відтік військових із Бердянського напрямку. Так, близько 500 окупантів розквартують у районі сіл Дем'янівка та Камишувато. За словами Андрющенка, їхнє розміщення почалося після точного прильоту однією з баз на території Запорізької області.



Андрющенко також повідомляє, що вночі росіяни перекинули чергову колону танків із Мангуського району до Никольського району.