Мороз не впливає на атаки дронів-камікадзе, заявили у Повітряних силах ЗСУ

Іранські дрони-камікадзе Shahed, які використовує Росія у війні проти України, не чутливі до морозної погоди, проте на їх використання може впливати нельотна погода та різкий перехід із температурного «плюсу» в «мінус».



Про це заявив прес-секретар Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.



«Ні мороз, ні тепло ніяк не впливають на діяльність цих дронів», - сказав він.



Ігнат спростував припущення, що Росія довгий час не використовувала іранські дрони-камікадзе для ударів по Україні через мороз. , може нельотна погода: шквальний вітер, поривчастий штормовий вітер, а також умови, що призводять до зледеніння апарату (відбувається при високій вологості повітря за короткий час при різкому переході з температурного «плюсу» в «мінус»).



Спікер Повітряних сил України також нагадав, що українська протиповітряна оборона не має можливості збивати балістичні ракети, які може використовувати Росія.



«Ні "Іскандери", ні ракети С-300, ні ракети іранські... Балістика на сьогоднішній день недоступна до збивання засобами протиповітряної оборони, які є у нас на озброєнні. Тому найефективніший метод знищення цих ракет — це на старті там, де вони знаходяться. Різні види "хлопка" можуть допомогти знищити ці ракети. План дій у вищого військово-політичного керівництва є, якщо це станеться. Думаю, наші партнери також допомагатимуть Україні», — сказав Ігнат.

Кілька тижнів російські війська не використали проти України іранські дрони-камікадзе. Помічник командувача Об'єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Сілкін припускав, що росіяни перестали використовувати дрони-камікадзе через їхню чутливість до морозів.



Однак цього тижня російські війська відновили атаки «Шахидами». Зокрема, дронами були атаковані південні регіони України. Одеса була знеструмлена після такої атаки безпілотниками-камікадзе.



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