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Головні події в окупації 11 грудня

11 грудня 2022, 23:50

Головні події в окупації 11 грудня

Деокупація

Лиман звільнено українськими військовими у жовтні. Однак це місто все ще залишається прифронтовим і зазнає регулярних обстрілів. У Лиманській громаді до початку повномасштабної агресії проживало 63 тисячі осіб. Нині залишилося приблизно 13 тисяч. Чим живе напівзруйноване місто – дивіться у нашому репортажі.

Політика

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін зняв із посади голову окупаційної адміністрації Дебальцевого Ігоря Захаревича. Таке рішення він пояснив нібито багатьма скаргами на Захаревича від місцевих мешканців.

Бойові дії

У Донецьку під обстріл потрапили Ворошиловський, Калінінський та Київський райони. Пошкодження мають багатоквартирні будинки на вулиці Артема, будівля театру, два корпуси лікарні імені Калініна. На ринку «Маяк» після обстрілу почалася пожежа.

ЗСУ завдали ракетного удару по базі «Привал мисливця» у Мелітополі, де розташовувалася база кадировців. Серед убитих з великою ймовірністю виявився «смотрящий» за регіоном від Рамзана Кадирова.

Російські окупанти у регіонах Луганської області посилили заходи примусової мобілізації чоловіків на війну.

Військова активність окупантів збільшується в Маріуполі та його околицях.

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