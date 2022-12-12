«Градами», «Ураганами» та артилерією армія РФ вдарила по Дніпропетровщині

Російські війська «Градами», «Ураганами» та важкою артилерією вночі обстріляли дві громади Дніпропетровської області – Нікопольську та Марганецьку. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



Загалом окупанти використали для обстрілу регіону минулої ночі 30 снарядів. Обійшлося без загиблих і поранених.



«Представники ДСНС продовжують обстежувати уражені території - з’ясовують деталі обстрілів», - розповів Резніченко.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу російські війська вбили 1 мирного жителя Донбасу - у Великій Новосілці, поранили двох у Бахмуті та одного в Костянтинівці.