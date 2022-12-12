Угруповання «ДНР» відключає домофони на підконтрольній їм території

У планах угруповання «ДНР» відключити всі домофони на тимчасово підконтрольній їм території. Про це повідомив голова угруповання Денис Пушилін.



«Доручення» вимкнути домофони він дав призначеним окупантами «мерам» захоплених «ДНР» міст. За його словами, всі під'їзди мають бути відкриті, щоб у разі обстрілу люди могли їх використовувати як укриття.

Останнім часом Донецьк зазнає сильних обстрілів, включаючи центральну частину міста. Через це донеччани зараз намагаються виходити на вулицю тільки у разі крайньої необхідності, а всім організаціям було рекомендовано перевести співробітників на дистанційний режим роботи.

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