Внаслідок обстрілу Херсона загинула жінка, ще четверо отримали поранення

Внаслідок удару армії РФ по Херсону та його передмісті загинула жінка, чотири особи отримали пораненя. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.



«За даними слідства, 12 грудня 2022 року військовослужбовці країни-агресора з тимчасово окупованої території завдали чергових артилерійських ударів по місту Херсону та приміським населеним пунктам. Внаслідок обстрілу житлового мікрорайону міста загинула жінка, четверо цивільних отримали травми різного ступеня», - йдеться у повідомленні.



За інформацією прокуратури, від прицільного влучення снарядів у будинки сталося загоряння кількох квартир в одній із багатоповерхівок.



«За попередніми даними, обстріл здійснювався із ракетних систем залпового вогню та артилерії», - інформують у прокуратурі.



Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).