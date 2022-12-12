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Внаслідок обстрілу Херсона загинула жінка, ще четверо отримали поранення

12 грудня 2022, 13:41

Внаслідок обстрілу Херсона загинула жінка, ще четверо отримали поранення

Внаслідок удару армії РФ по Херсону та його передмісті загинула жінка, чотири особи отримали пораненя. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

«За даними слідства, 12 грудня 2022 року військовослужбовці країни-агресора з тимчасово окупованої території завдали чергових артилерійських ударів по місту Херсону та приміським населеним пунктам. Внаслідок обстрілу житлового мікрорайону міста загинула жінка, четверо цивільних отримали травми різного ступеня», - йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, від прицільного влучення снарядів у будинки сталося загоряння кількох квартир в одній із багатоповерхівок.

«За попередніми даними, обстріл здійснювався із ракетних систем залпового вогню та артилерії», - інформують у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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