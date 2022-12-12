Велику прес-конференцію Путіна скасували вперше за 10 років

Великої прес-конференції президента Росії Володимира Путіна цього року не буде. Про це повідомив його прес-секретар Дмитро Пєсков.



«Ми розраховуємо, що у президента буде можливість поспілкуватися з кремлівським пулом [журналістів]», — додав он.



Раніше про можливе скасування великої прес-конференції президента РФ повідомляло видання РБК. Такі заходи Путін влаштовував з 2001 року, починаючи з 2012 року їх проводили в грудні. Прес-конференцій не було у 2005 році та в 2009–2011 роках, коли Путін обіймав посаду прем'єр-міністра.



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