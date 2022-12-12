Жителям окупованої Херсонщини важко виїхати навіть на Запоріжжя — Хлань

Жителям окупованої території Херсонщини важко виїхати навіть на окуповані землі Запоріжжя – росіяни вимагають оформляти для цього спеціальні перепустки. Про це на брифінгу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, повідомляє «Укрінформ».



«Виїхати з Херсонщини зараз досить складно, бо окупанти запровадили додаткові перепустки, за якими потрібно звертатися до окупаційних адміністрацій, навіть для пересування між областями – з Херсонської до Запорізької», - зазначив депутат.



За його інформацією, у дуже малій кількості люди виїжджають із окупації через Василівку Запорізької області.



Ще одна можливість – виїхати через тимчасово окупований Крим до Росії, а звідти – до країн Балтії, щоб згодом повернутися до України.



Щодо евакуації зі звільнених населених пунктів Херсонщини, Хлань зазначив, що вона продовжується і кожен бажаючий може скористатися можливістю безкоштовно виїхати в безпечніші регіони України. Для цього потрібно записатися на сайті обласної військової адміністрації або приїхати безпосередньо на залізничний вокзал Херсона за чотири години до поїзда до Хмельницького.