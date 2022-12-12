За тиждень ЗСУ знищили понад десять баз окупантів — Федоров

Українські військові на тимчасово окупованих територіях Запорізької області знищили понад 10 ворожих військових баз. Про це в ефірі телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

На вихідних, за його даними, було розбито блок-пост із особовим складом окупантів у Новобогданівці, «постраждала» й їхня радіолокаційна станція поблизу Семенівки.

«У неділю ліквідовано 2 бази русні - захоплені окупантами школа у селі Майське та підприємство у Пологах», - розповів Іван Федоров.

Ввечері в суботу, 10 грудня, як розповів мер Мелітополя, «було надто гучно в готельно-ресторанному комплексі, де жив підрозділ ФСБ і відпочивали військові-осетинці». Він зазначив, що цей будинок знаходиться в нижній частині міста поряд з топ-базами військової техніки, особового складу та адміністрацій окупантів.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що звільнення українських територій Збройними силами України продовжиться, коли це дозволять погодні умови.