Російські війська знеструмили в Україні 44 високовольтні ЛЕП

На даний момент російськими військами знеструмлено в Україні 44 високовольтні повітряні лінії електропередачі. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко на засіданні Координаційної групи з енергетики G7+, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.



«Ситуація в енергосистемі залишається складною. Російськими ракетами уражені всі теплові електростанції, знеструмлено 44 високовольтні повітряні лінії. Проводяться відновлювальні роботи, щоб стабілізувати електропостачання», – сказав він.



За словами міністра, енергетичне відомство збирається сформувати запас обладнання, який дозволить відновлювати енергосистему після наступних російських ракетних ударів.



Як повідомили у Міненерго, учасники засідання підтвердили готовність і надалі надавати підтримку українському енергосектору.



«Зокрема, США планують найближчим часом доставити велику партію з обладнання для українських енергетичних компаній», - йдеться у повідомленні.



До Координаційної групи з енергетики G7+ входять представники країн Групи Семи, а також Європейського Союзу, Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Румунії, Словаччини, а також ЄБРР, Світового банку та Секретаріату Енергетичного співтовариства.