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Зброя для України: Рада ЄС погодила збільшення фонду на два млрд євро

12 грудня 2022, 20:13

Зброя для України: Рада ЄС погодила збільшення фонду на два млрд євро

Рада ЄС у понеділок досягла політичної згоди щодо збільшення Європейського фонду миру, з якої ЄС відшкодовує державам-членам постачання озброєння Україні. Про це повідомляє прес-служба Ради Євросоюзу.

Рада, зокрема, ухвалила рішення про збільшення загальної фінансової стелі на 2 млрд євро (у цінах 2018 року) у 2023 році з можливістю подальшого збільшення на пізнішому етапі.

Загальне збільшення загальної фінансової стелі Європейського фонду світу до 2027 року становитиме до 5,5 млрд євро (у цінах 2018 року).

Угода буде офіційно оформлена на початку 2023 року, коли високий представник ЄС надасть пропозицію щодо внесення поправки до рішення Ради (CFSP) 2021/509.

Це рішення надсилає чіткий політичний сигнал про незмінну відданість ЄС військовій підтримці України та інших партнерів, зазначила прес-служба.

«Сьогоднішнє рішення забезпечить нам фінансування для продовження надання конкретної військової підтримки збройним силам наших партнерів. Менш як за два роки Європейський фонд світу довів свою ефективність. Він повністю змінив те, як ми підтримуємо наших партнерів у галузі оборони» - прокоментував Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки.

Завдяки Європейському фонду миру ЄС вже підтримав ЗСУ шістьма пакетами підтримки (на 3,1 млрд євро), а також багато інших країн, таких як Мозамбік, Грузія, Молдова, Малі, Сомалі, Нігер, Боснія та Герцеговина, Ліван та Мавританія.

Станом на листопад обсяг фонду було вичерпано та зарезервовано на 85%.

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