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Головні події в окупації 12 грудня

12 грудня 2022, 22:51

Головні події в окупації 12 грудня

Суспільство

Російські військові позбавили свободи студента третього курсу Харківського юруніверситету Микиту Шкрябіна 29 березня 2022 року, після чого він перебуває у розпорядженні Міноборони на території РФ. Суд визнав, що він не має жодних процесуальних прав у Росії, зокрема на адвоката.

В окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль заступника голови окупаційної адміністрації Херсонської області Віталія Булюка. За даними мера міста Олександра Яковлєва, водій загинув, а Булюка доправили до лікарні до Сімферополя.

Жителям окупованої території Херсонщини важко виїхати навіть на окуповані землі Запоріжжя – росіяни вимагають оформляти для цього спеціальні перепустки.

У Мелітополі впав стратегічно важливий міст, яким окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку через Запорізьку область.

У планах угруповання «ДНР» відключити всі домофони на тимчасово підконтрольній їм території.

Бойові дії

Російські окупанти почали призивати жінок у Донецьку для поповнення бойових втрат.

У Росії – нові скандали, пов'язані з мобілізованими. 29 призовників із міста Ірбіт Свердловської області у жовтні відправили на територію України. Наприкінці листопада вони сказали своїм близьким, що голодують, а командири кинули їх, рекрути залишили позиції.

У угрупуванні «ДНР» заявили про загибель трьох людей загинули внаслідок обстрілу Донецька.

Українські військові на тимчасово окупованих територіях Запорізької області знищили понад 10 військових ворожих баз.

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