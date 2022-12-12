Головні події в окупації 12 грудня

Суспільство



Російські військові позбавили свободи студента третього курсу Харківського юруніверситету Микиту Шкрябіна 29 березня 2022 року, після чого він перебуває у розпорядженні Міноборони на території РФ. Суд визнав, що він не має жодних процесуальних прав у Росії, зокрема на адвоката.



В окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль заступника голови окупаційної адміністрації Херсонської області Віталія Булюка. За даними мера міста Олександра Яковлєва, водій загинув, а Булюка доправили до лікарні до Сімферополя.



Жителям окупованої території Херсонщини важко виїхати навіть на окуповані землі Запоріжжя – росіяни вимагають оформляти для цього спеціальні перепустки.



У Мелітополі впав стратегічно важливий міст, яким окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку через Запорізьку область.



У планах угруповання «ДНР» відключити всі домофони на тимчасово підконтрольній їм території.



Бойові дії



Російські окупанти почали призивати жінок у Донецьку для поповнення бойових втрат.



У Росії – нові скандали, пов'язані з мобілізованими. 29 призовників із міста Ірбіт Свердловської області у жовтні відправили на територію України. Наприкінці листопада вони сказали своїм близьким, що голодують, а командири кинули їх, рекрути залишили позиції.



У угрупуванні «ДНР» заявили про загибель трьох людей загинули внаслідок обстрілу Донецька.



Українські військові на тимчасово окупованих територіях Запорізької області знищили понад 10 військових ворожих баз.

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію у розсилці від головного редактора українського телеканалу іноземного мовлення FREEДOM Олексія Мацукі.