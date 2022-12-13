Армія РФ з «Градів» та важкої артилерії атакувала громади Дніпропетровщини

Вночі російські війська обстріляли три громади Дніпропетровської області - Нікопольську, Червоногригорівську та Марганецьку. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



Загалом за ніч, за його інформацією, було 7 обстрілів, а регіон був атакований понад 50 російськими снарядами. Резніченко пише, що обійшлося без загиблих і поранених.

«У Нікополі понівечені з десяток багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди, адміністративні будівлі, магазин, лінії електропередач. Обстріл спричинив пожежу. Вогонь рятувальники уже приборкали», - розповіли у Дніпропетровській ОВА.

Крім того Резніченко повідомив, що у Червоногригорівській громаді обстріляно понад 10 приватних будинків та господарських споруд, пошкоджено електромережі, знищено гараж та автомобіль.

Наслідки атаки Марганецької громади уточнюються.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що вчора, 12 грудня, російські війська вбили трьох мирних жителів Донбасу, ще 16 отримали поранення.