Окупанти понад 50 разів обстріляли Херсонську область за день, загинули троє людей

Російські війська 57 разів обстріляли Херсонську область. Окупанти били по цивільних об'єктах – троє мешканців Херсонської області загинули та 15 отримали поранення різного ступеня важкості. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.



«Під масованим ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона. Загарбники влучили у школу, стадіон, медустанову, ліні. електропередач, інфраструктурний об'єкт, приватні та багатоквартирні будинки», - розповів він.



Окупанти застосували артилерію, реактивні системи залпового вогню та міномети.