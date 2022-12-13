Армія РФ обстріляла «Ураганами» та артилерією Донецьку область

Правоохоронці задокументували наслідки десяти ударів військ РФ по Донецькій області за минулу добу. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є загиблі та поранені мирні жителі.



Російська армія за добу атакувала РСЗВ «Ураган» та артилерією 5 населених пунктів регіону - Авдіївку , Бахмут, Гірник, Часів Яр, Костянтинівку.



Окупантами було знищено та пошкоджено 17 цивільних об'єктів Донецької області – 12 житлових будинків, відділення банку, кафе, гараж, автомобілі.



Зазначається, що «Ураганами» російські військові атакували Гірник , вбили та поранили місцевих мешканців, зруйнували у місті 9 багатоповерхових будинків та приміщення банку.



«Обстріли не вщухають у Бахмуті. Внаслідок ворожих влучань пошкоджено багатоквартирний будинки, є травмований», - розповіли правоохоронці, доповнивши, що артилерією війська РФ вдарили по Часів Яру, поцілили у приватний будинок, у місті є загиблий і поранений.



Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 205 осіб, від початку обов'язкової евакуації – понад 32 700 осіб, серед них 4912 – діти, 1945 – люди з інвалідністю.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що вчора, 12 грудня, російські війська вбили трьох мирних жителів Донбасу, ще 16 отримали поранення.