Усім мешканцям Одеси та області відновили подачу електрики — ДТЕК

В Одесі та області мешканцям повернули електрику. Про це повідомили в компанії ДТЕК.

Зазначається, що в регіоні досі діють екстрені відключення.



«Намагаємось вмикати світло кожному споживачу хоча б на кілька годин, але це дуже складно», — повідомили в компанії, доповнивши, що ситуація ускладнена аваріями через навантаження електромереж.

Також у ДТЕК розповіли, що зараз у регіоні цілодобово працює 206 ремонтних бригад компанії, щоб ліквідувати аварії, а насамперед ремонтують фахівці там, де найбільше споживачів або де більше доби немає світла.

«Будь ласка, допоможіть енергетикам та витягніть із розеток всі енергоємні прилади, а після відновлення електропостачання - не вмикайте їх одночасно», — закликали у ДТЕК.

Раніше в прес-службі Міністерства енергетики України повідомили, що до української енергосистеми підключили енергоблок атомної електростанції, виведений з робочого ладу після масованого ракетного обстрілу країни 23 листопада.