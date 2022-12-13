В енергосистемі України зберігається складна ситуація – «Укренерго»

Станом на 13 грудня в енергосистемі України зберігається складна ситуація, дефіцит електроенергії залишається значним. Про це повідомили у компанії «Укренерго».



«Погіршення погодних умов по всій території країни (сильний вітер, мороз, налипання мокрого снігу, обледеніння проводів) негативно впливає на стан високовольтних та розподільчих мереж та суттєво ускладнює роботу ремонтних бригад», - написали в компанії.



Зазначається також, що на сході окупанти знову обстріляли кілька районів, завдавши пошкоджень об'єктам енергетичної інфраструктури. Ремонтні роботи в компанії обіцяють розпочати після дозволу ЗСУ.



Крім того, в «Укренерго» повідомили, що на деокупованих територіях вдалося заживити населені пункти, які залишалися без електропостачання з початку повномасштабного вторгнення.

Раніше в компанії ДТЕК повідомили, що в Одесі та області мешканцям повернули електрику.