У центрі окупованого армією РФ Мелітополя пролунав вибух

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.



Він розповів, що близько 14:00 у центрі Мелітополя – в районі Шахової школи пролунав гучний вибух.



За його інформацією, відразу після того, що сталося, російські окупанти перекрили дорогу, а місцеві жителі повідомили про автоматні черги і побачили тіло, вкрите чорною плівкою.

12 грудня міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у місті впав стратегічно важливий міст, яким окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку через Запорізьку область.