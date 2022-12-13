ЗСУ мають успіхи на напрямку Сватове — Кремінна

На Луганщині ситуація стабільно складна, але контрольована. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



«В районі Білогорівки постійно Сили оборони відбивають атаки, щодня й навіть можна використовувати термін "цілодобово". Їх постійно обстрілюють з різної зброї. Російські окупаційні війська намагаються прорвати там оборону, захопити територію населеного пункту», — сказав Гайдай.



Очільник ОВА додав, що на напрямку Сватове — Кремінна ситуація кардинально відрізняється.



«Там успіхи мають наші військові», — уточнив Гайдай.



За його словами, ЗСУ повільно просуваються у цьому напрямку.



Щодо окупованої території, Гайдай зазначив, що деякі прифронтові населені пункти закриті на в'їзд/виїзд, а зв'язок та інтернет окупанти глушать. Крім того, росіяни масово заселяються в села біля лінії фронту в будинки мешканців.



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