Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Головні події в окупації 13 грудня

13 грудня 2022, 22:43

Головні події в окупації 13 грудня

Політика

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що існує угода про виведення важких озброєнь із Запорізької атомної електростанції України. Наразі ведуться переговори про її умови.

Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін анонсував проведення «виборів» на території окупованої Донецької області на 10 вересня 2023 року.

Російський ТАСС повідомив, що заступниця голови окупаційної «адміністрації» Херсонської області Катерина Губарєва перебуває під домашнім арештом. Сама вона у листуванні з журналістами стверджує, що не перебуває під домашнім арештом.

Суспільство

Новорічна ялинка в центрі Донецька цього грудня не встановлюватиметься.

У Сєвєродонецьку у п'яти пунктах тимчасового розміщення городян окупанти збираються поселити дві тисячі людей.

Бойові дії

Внаслідок обстрілу селища Луганське загинули троє мирних жителів, у Горлівці постраждали двоє людей, заявили у угрупуванні «ДНР».

В угрупованні «ЛНР» заявили про поранення двох мирних жителів під час обстрілу Кремінної.

У центрі тимчасово Мелітополя Запорізької області вдень 13 грудня пролунав сильний вибух. Місцеві жителі повідомляють, що чули звуки автоматних черг та бачили тіло, накрите чорною плівкою. За останню добу це вже вдруге, коли у Мелітополі гучно.

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію у розсилці від головного редактора українського телеканалу іноземного мовлення FREEДOM Олексія Мацукі.

Ще за темою

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:43
Головні події в окупації 13 грудня
20:51
РосЗМІ: Заступниця очільника «адміністрації» Херсонщини Губарєва — під домашнім арештом
17:51
Окупанти обіцяють розселити у тимчасових пунктах 2 тисячі жителів Сєвєродонецька
15:24
У центрі окупованого армією РФ Мелітополя пролунав вибух
15:02
У «ДНР» заявили про загибель трьох мешканців селища Луганське
11:46
У Донецьку скасували встановлення новорічної ялинки
11:10
Російські ЗМІ повідомили, що силовики знайшли документи у будинку полковника СБУ на Луганщині
10:13
Пушилін розповів, коли Кремль запланував вибори в «ДНР»
09:18
Жителям багатоповерхівок Сєвєродонецька окупанти пропонують виділити дрова для обігріву
08:53
У «ЛНР» заявили про поранення двох людей у Кремінній під час обстрілу
08:25
«ДНР»: У Горлівці снаряд влучив у багатоквартирний будинок, є постраждалі
22:51
Головні події в окупації 12 грудня
18:03
В окупованому Скадовську невідомі підірвали авто заступника голови «адміністрації» Херсонської області
17:55
«ДНР»: Троє людей загинули внаслідок обстрілів Донецька
16:05
За тиждень ЗСУ знищили понад десять баз окупантів — Федоров
Всі новини
22:51
Військові РФ можуть здатися в полон українському дрону. Відеоінструкція від Генштабу
22:43
Головні події в окупації 13 грудня
22:08
У РНБО повідомили про виробництво снарядів калібрами 122 та 152 мм в Україні
21:29
У публічному доступі їх немає: Де дізнатися адреси прифронтових «Пунктів незламності»
20:51
РосЗМІ: Заступниця очільника «адміністрації» Херсонщини Губарєва — під домашнім арештом
20:14
Росія хоче відновити можливості для великого наступу. Кулеба назвав терміни
19:55
Українська та трофейна російська: Як відновлюють техніку на передовій
19:23
Нейрохірурги та кардіологи: У Києві запрацювала лікарня, яка переїхала з Маріуполя
18:52
ЗСУ мають успіхи на напрямку Сватове — Кремінна
18:19
Українці зможуть безплатно обміняти 50 млн ламп розжарювання на енергоощадні
17:51
Окупанти обіцяють розселити у тимчасових пунктах 2 тисячі жителів Сєвєродонецька
17:17
У Донецькій області окупанти намагалися прорвати лінію оборони
17:12
Російського агента, який «здавав» позиції ЗСУ у Краматорську, засуджено до 14 років позбавлення волі
16:56
Верховна Рада дозволила безмитне ввезення в Україну генераторів та іншого енергообладнання
16:25
МЗС Франції: 450 млн євро, оголошених на конференції в Парижі, підуть на допомогу українській енергетиці
Всі новини
ВІДЕО
Армія РФ обстріляла Краматорськ, у центрі міста у будинках вилетіли вікна
13 грудня, 13:03
Дев'ятий пакет санкцій проти Росії: які обмеження передбачені ►
13 грудня, 09:37
У Донецьку продовжують гасити пожежу на ринку «Маяк»
12 грудня, 09:52

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама