Головні події в окупації 13 грудня

Політика



Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що існує угода про виведення важких озброєнь із Запорізької атомної електростанції України. Наразі ведуться переговори про її умови.



Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін анонсував проведення «виборів» на території окупованої Донецької області на 10 вересня 2023 року.



Російський ТАСС повідомив, що заступниця голови окупаційної «адміністрації» Херсонської області Катерина Губарєва перебуває під домашнім арештом. Сама вона у листуванні з журналістами стверджує, що не перебуває під домашнім арештом.



Суспільство



Новорічна ялинка в центрі Донецька цього грудня не встановлюватиметься.



У Сєвєродонецьку у п'яти пунктах тимчасового розміщення городян окупанти збираються поселити дві тисячі людей.



Бойові дії



Внаслідок обстрілу селища Луганське загинули троє мирних жителів, у Горлівці постраждали двоє людей, заявили у угрупуванні «ДНР».



В угрупованні «ЛНР» заявили про поранення двох мирних жителів під час обстрілу Кремінної.



У центрі тимчасово Мелітополя Запорізької області вдень 13 грудня пролунав сильний вибух. Місцеві жителі повідомляють, що чули звуки автоматних черг та бачили тіло, накрите чорною плівкою. За останню добу це вже вдруге, коли у Мелітополі гучно.



Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію у розсилці від головного редактора українського телеканалу іноземного мовлення FREEДOM Олексія Мацукі.