Вранці Київ атакували російські дрони. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.



«В районі столиці силами ППО збито десять "Шахедів". За попередньою інформацією, уламок від дрона пошкодив дві адмінбудівлі у Шевченківському районі. Інформація про жертв уточнюється», — зазначили в адміністрації.



Там додали, що у місті триває повітряна тривога, і закликали всіх перебувати в укриттях.



Оновлено. Станом на 08:00 збито 11 дронів.



За інформацією заступника очільника Офісу президента Кирила Тимошенка, у Вишневому Київської області через атаку окупантів пошкоджено приватний будинок.

Момент вибуху в Києві сьогодні вранці через атаку дронів потрапив на відео.

У Шевченківському районі Києва уламки дрону-камікадзе влучили у нежитлову будівлю.

На крилі безпілотника, який ударив по Шевченківському району Києва, був напис «За Рязань». Мабуть, це пов'язано з атакою на авіабазу «Дягілєво» під Рязанню 5 грудня, у якій Міноборони РФ звинуватило Україну.

Вже знищено 13 дронів-камікадзе, повідомляє Київська міська військова адміністрація.



Очільник Нацполіції регіону Андрій Нєбитов розповів, що збитий «Шахед» виявлено в одному із районів Київщини. На місці працюють поліцейські.

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