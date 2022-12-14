Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Вранці Київ атакували російські дрони

Оновлено
14 грудня 2022, 08:11

Вранці Київ атакували російські дрони

Вранці Київ атакували російські дрони. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«В районі столиці силами ППО збито десять "Шахедів". За попередньою інформацією, уламок від дрона пошкодив дві адмінбудівлі у Шевченківському районі. Інформація про жертв уточнюється», — зазначили в адміністрації.

Там додали, що у місті триває повітряна тривога, і закликали всіх перебувати в укриттях.

Оновлено. Станом на 08:00 збито 11 дронів.

За інформацією заступника очільника Офісу президента Кирила Тимошенка, у Вишневому Київської області через атаку окупантів пошкоджено приватний будинок.

Момент вибуху в Києві сьогодні вранці через атаку дронів потрапив на відео.

У Шевченківському районі Києва уламки дрону-камікадзе влучили у нежитлову будівлю.

На крилі безпілотника, який ударив по Шевченківському району Києва, був напис «За Рязань». Мабуть, це пов'язано з атакою на авіабазу «Дягілєво» під Рязанню 5 грудня, у якій Міноборони РФ звинуватило Україну.

Вже знищено 13 дронів-камікадзе, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Очільник Нацполіції регіону Андрій Нєбитов розповів, що збитий «Шахед» виявлено в одному із районів Київщини. На місці працюють поліцейські.

Читайте також:

Мороз не впливає на атаки дронів-камікадзе, заявили у Повітряних силах ЗСУ

Дивіться також:

Ще за темою

Події
Війна ППО дрони
Місця
Київ

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:01
«ДНР»: У Донецьку загинув цивільний
09:33
«ДНР»: Вранці у Горлівці через обстріли загинули двоє людей
09:31
У ніч із 12 на 13 грудня в районі Новоайдара було знищено 15 окупантів
09:15
На Луганщині деокуповано 13 населених пунктів — Гайдай
22:43
Головні події в окупації 13 грудня
20:51
РосЗМІ: Заступниця очільника «адміністрації» Херсонщини Губарєва — під домашнім арештом
17:51
Окупанти обіцяють розселити у тимчасових пунктах 2 тисячі жителів Сєвєродонецька
15:24
У центрі окупованого армією РФ Мелітополя пролунав вибух
15:02
У «ДНР» заявили про загибель трьох мешканців селища Луганське
11:46
У Донецьку скасували встановлення новорічної ялинки
11:10
Російські ЗМІ повідомили, що силовики знайшли документи у будинку полковника СБУ на Луганщині
10:13
Пушилін розповів, коли Кремль запланував вибори в «ДНР»
09:18
Жителям багатоповерхівок Сєвєродонецька окупанти пропонують виділити дрова для обігріву
08:53
У «ЛНР» заявили про поранення двох людей у Кремінній під час обстрілу
08:25
«ДНР»: У Горлівці снаряд влучив у багатоквартирний будинок, є постраждалі
Всі новини
12:20
Обмін полоненими: «ДНР» заявила, що повернула понад 100 людей
12:11
У Херсоні війска РФ обстріляли будівлю обласної адміністрації
11:44
Російські війська атакували кілька районів Харківської області
11:35
Рада ухвалила всі законопроєкти, рекомендовані Єврокомісією
11:07
Окупанти за добу обстріляли 5 населених пунктів Донеччини
11:01
«ДНР»: У Донецьку загинув цивільний
10:35
Російські сили накрили вогнем центр та північ Донецької області
10:12
Усі 13 запущених армією РФ по Україні вранці дронів збили сили ППО — Зеленський
10:11
У Херсоні — вибухи, пожежа, є загиблий та поранений
09:33
«ДНР»: Вранці у Горлівці через обстріли загинули двоє людей
09:31
У ніч із 12 на 13 грудня в районі Новоайдара було знищено 15 окупантів
09:15
На Луганщині деокуповано 13 населених пунктів — Гайдай
08:54
На Донеччині двоє людей постраждали від обстрілів
08:48
Вночі російські війська обстріляли міста Нікополь та Марганець
08:11
Вранці Київ атакували російські дрони
Всі новини
ВІДЕО
Армія РФ обстріляла Краматорськ, у центрі міста у будинках вилетіли вікна
13 грудня, 13:03
Дев'ятий пакет санкцій проти Росії: які обмеження передбачені ►
13 грудня, 09:37
У Донецьку продовжують гасити пожежу на ринку «Маяк»
12 грудня, 09:52

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама