На Донеччині двоє людей постраждали від обстрілів

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил поранено двох мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, одну людину поранено у Гірнику, ще одну — у Кліщіївці.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1255 мирних жителів. 2738 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.