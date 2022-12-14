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У Херсоні — вибухи, пожежа, є загиблий та поранений

14 грудня 2022, 10:11

У Херсоні — вибухи, пожежа, є загиблий та поранений

У Херсоні вночі пролунали сильні вибухи. Про це повідомляють місцеві мешканці.

Серію вибухів мешканці міста чули ближче до 02:00, ще одну — після 03:00. На місці нічних «прильотів» почалася масштабна пожежа, загоряння не загасили досі. Також гучні звуки чули жителі навколишніх сіл.

Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що російські окупанти 42 рази обстріляли територію області з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.

«Ворог ще раз обстріляв житлові квартали Херсона. Окупанти поцілили у яхт-клуб, училище, спортивний заклад, приватні та багатоквартирні будинки. На жаль, є жертви серед цивільного населення: російські окупанти вбили одну людину, ще один мешканець області отримав поранення», — поінформував він.

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