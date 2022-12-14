Російські сили накрили вогнем центр та північ Донецької області

Донецька область. Фото: ОВА

Вночі та вранці російські сили вели обстріли в центрі та на півночі Донецької області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



На Донецькому напрямку після опівночі росіяни завдали удару ракетами С-300 по Кураховому й обстріляли Курахівку — пошкоджено два будинки та будівлю підприємства. Під артилерійським вогнем — Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка та Георгіївка. У Красногорівці — пряме влучення у будинок.



На Горлівському напрямку — інтенсивні обстріли Соледарської громади: у Парасковіївці пошкоджено дитсадок, чотири будинки та приміщення підприємства; також під обстрілами Яковлівка, Бахмутське та Роздолівка. Зафіксовано «прильоти» на околицях Торецької та Часовоярської громад. Без постраждалих.



На Лисичанському напрямку понад 30 снарядів росіяни випустили по Торському та Зарічному в Лиманській громаді. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил поранено двох мирних жителів.