Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Російські сили накрили вогнем центр та північ Донецької області

14 грудня 2022, 10:35

Російські сили накрили вогнем центр та північ Донецької області

Донецька область. Фото: ОВА Донецька область. Фото: ОВА

Вночі та вранці російські сили вели обстріли в центрі та на півночі Донецької області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

На Донецькому напрямку після опівночі росіяни завдали удару ракетами С-300 по Кураховому й обстріляли Курахівку — пошкоджено два будинки та будівлю підприємства. Під артилерійським вогнем — Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка та Георгіївка. У Красногорівці — пряме влучення у будинок.

На Горлівському напрямку — інтенсивні обстріли Соледарської громади: у Парасковіївці пошкоджено дитсадок, чотири будинки та приміщення підприємства; також під обстрілами Яковлівка, Бахмутське та Роздолівка. Зафіксовано «прильоти» на околицях Торецької та Часовоярської громад. Без постраждалих.

На Лисичанському напрямку понад 30 снарядів росіяни випустили по Торському та Зарічному в Лиманській громаді. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил поранено двох мирних жителів.

Ще за темою

Інше
Війна
Місця
Донецька область

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:01
«ДНР»: У Донецьку загинув цивільний
09:33
«ДНР»: Вранці у Горлівці через обстріли загинули двоє людей
09:31
У ніч із 12 на 13 грудня в районі Новоайдара було знищено 15 окупантів
09:15
На Луганщині деокуповано 13 населених пунктів — Гайдай
22:43
Головні події в окупації 13 грудня
20:51
РосЗМІ: Заступниця очільника «адміністрації» Херсонщини Губарєва — під домашнім арештом
17:51
Окупанти обіцяють розселити у тимчасових пунктах 2 тисячі жителів Сєвєродонецька
15:24
У центрі окупованого армією РФ Мелітополя пролунав вибух
15:02
У «ДНР» заявили про загибель трьох мешканців селища Луганське
11:46
У Донецьку скасували встановлення новорічної ялинки
11:10
Російські ЗМІ повідомили, що силовики знайшли документи у будинку полковника СБУ на Луганщині
10:13
Пушилін розповів, коли Кремль запланував вибори в «ДНР»
09:18
Жителям багатоповерхівок Сєвєродонецька окупанти пропонують виділити дрова для обігріву
08:53
У «ЛНР» заявили про поранення двох людей у Кремінній під час обстрілу
08:25
«ДНР»: У Горлівці снаряд влучив у багатоквартирний будинок, є постраждалі
Всі новини
12:20
Обмін полоненими: «ДНР» заявила, що повернула понад 100 людей
12:11
У Херсоні війська РФ обстріляли будівлю обласної адміністрації
11:44
Російські війська атакували кілька районів Харківської області
11:35
Рада ухвалила всі законопроєкти, рекомендовані Єврокомісією
11:07
Окупанти за добу обстріляли 5 населених пунктів Донеччини
11:01
«ДНР»: У Донецьку загинув цивільний
10:35
Російські сили накрили вогнем центр та північ Донецької області
10:12
Усі 13 запущених армією РФ по Україні вранці дронів збили сили ППО — Зеленський
10:11
У Херсоні — вибухи, пожежа, є загиблий та поранений
09:33
«ДНР»: Вранці у Горлівці через обстріли загинули двоє людей
09:31
У ніч із 12 на 13 грудня в районі Новоайдара було знищено 15 окупантів
09:15
На Луганщині деокуповано 13 населених пунктів — Гайдай
08:54
На Донеччині двоє людей постраждали від обстрілів
08:48
Вночі російські війська обстріляли міста Нікополь та Марганець
08:11
Вранці Київ атакували російські дрони
Всі новини
ВІДЕО
Армія РФ обстріляла Краматорськ, у центрі міста у будинках вилетіли вікна
13 грудня, 13:03
Дев'ятий пакет санкцій проти Росії: які обмеження передбачені ►
13 грудня, 09:37
У Донецьку продовжують гасити пожежу на ринку «Маяк»
12 грудня, 09:52

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама