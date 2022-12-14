«ДНР»: У Донецьку поранено цивільних

В окупованому Донецьку через обстріл поранені двоє мирних жителів. Про це повідомляє так званий «штаб тероборони ДНР».



Зазначається, що сьогодні вранці у Київському районі загинув цивільний. Пізніше у «штабі» уточнили, що чоловіка поранено.



У соцмережах місцеві жителі оприлюднюють наслідки обстрілу району. Зокрема, після «прильоту» спалахнув будинок у приватному секторі.

Також з'явилася інформація про поранення жінки у Куйбишівському районі Донецька.