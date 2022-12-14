Зеленський збирав Ставку, обговорювали безпеку на кордоні

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.



«Члени Ставки заслухали доповіді щодо оперативної ситуації на фронті та розглянули невідкладні потреби сил оборони, які беруть участь у відсічі збройної агресії Російської Федерації. Також було проаналізовано останні дії противника та шляхи протидії йому», — зазначили у пресслужбі.



Там наголосили, що окрема увага була приділена забезпеченню безпеки на державному кордоні України.



«Продовжилася робота з питань посилення протиповітряної та протиракетної оборони нашої держави та захисту енергетичної інфраструктури. Учасники розглянули перебіг відновлення енергетичної системи України», — повідомили в ОП.