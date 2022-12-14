Бойовика «ЛНР» засуджено до 15 років позбавлення волі

Жителя Луганської області, колишнього бойовика угруповання «ЛНР» засуджено до 15-річного терміну ув'язнення. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.



«Житель одного із сіл Луганської області з 2014 року брав участь у незаконному збройному формуванні так званої "ЛНР". Під час служби він забезпечував пропускний режим на блокпості при в'їзді до міста Лисичанська Луганської області», - йдеться у повідомленні.



За інформацією прокуратури, чоловік здійснював перевірку документів, особистий огляд громадян та речей, транспортних засобів, вів нагляд за прилеглою місцевістю.



Чоловік визнаний винним в участі у терористичній організації та у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).



Наразі засуджений перебуває під вартою.