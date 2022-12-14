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Головні події в окупації 14 грудня

14 грудня 2022, 22:59

Головні події в окупації 14 грудня

Деокупація

На даний час у Луганській області від російських окупантів звільнено 13 населених пунктів.

Політика

Окупанти призначили працівника «Росатому» Едуарда Сєновоза новим головою «адміністрації» захопленого Енергодара. Це вже п'ятий за рахунком «мер».

Суспільство

Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ. Україна повернула 64 військових ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямах.

Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини верифікував перебування на території РФ 12 тисяч українських дітей, 8.6 тисяч із яких вивезено з України примусово.

У Маріуполі окупанти планують знести цілий квартал біля заводу «Азовсталь» у Лівобережному районі міста.

Бойові дії

В угрупуванні «ДНР» заявили про поранення під час обстрілів мешканки села Спартак, двох людей у Донецьку та загибелі двох людей у Горлівці.

У Горлівці Донецької області завдяки інформації від українського підпілля точковим ударом було знищено особовий склад противника, повідомили у Центрі національного спротиву.

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