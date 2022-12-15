На Донеччині через обстріли загинули двоє цивільних, ще четверо — поранені

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинули двоє мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, люди загинули у Бахмуті та Роздолівці. Ще четверо цивільних поранено: троє — у Бахмуті, один — у Роздолівці.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1257 мирних жителів. 2742 особи отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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