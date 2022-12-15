ВСУ вибили окупантів із кількох кварталів Бахмута — ВСУ

46-а бригада ЗСУ вчора, 14 грудня, вибила російські війська з кількох кварталів Бахмута. Про це в ефірі телеканалу «Київ» повідомив військовослужбовець ЗСУ, депутат Київради Олександр Погребиський.



«Президент відмітив 46-ту бригаду, це моя бригада де я проходжу службу. Ми вчора контратакували позиції ворога і вибили його з декількох кварталів Бахмута. Тепер його там немає. Буквально ще два дні тому вони зайняли ці позиції. Нам була поставлена задача вибити ворога з цих позицій, завдання було виконано десантно-штурмовими військами», - сказав він.