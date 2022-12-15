Ситуація в енергетиці значно ускладнилася погодними умовами – «Укренерго»

В енергосистемі України зберігається дефіцит електроенергії, а ситуацію значно ускладнюють погодні умови. Про це повідомили у «Укренерго».



На енергетику вплинув сніг, заледеніння, сильні пориви вітру.



«На сході ворог знову завдав артилерійського удару по одному з деокупованих районів. Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться після дозволу військових», - розповіли у компанії.



Обленерго, як розповіли в «Укренерго», доведено ліміти добового споживання електроенергії, але з ранку в деяких областях вони вже перевищені та застосовані аварійні відключення.

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