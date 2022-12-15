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У Донецьку через обстріл загинула жінка

15 грудня 2022, 15:39

У Донецьку через обстріл загинула жінка

В окупованому Донецьку через обстріл вдень загинула жінка.

Як повідомляє так званий «штаб тероборони ДНР», під обстріл потрапив Петрівський район, загинула мирна мешканка.

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