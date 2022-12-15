Обстріл Запорізької області: Загинули двоє мирних жителів, ще один отримав поранення

У Запорізькій області внаслідок ракетного та мінометного обстрілу Василівського та Пологівського районів за минулу добу загинуло двоє людей та ще один отримав поранення. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Запорізької області.



«Внаслідок масованого обстрілу російськими окупантами території Василівського району в середу загинув житель Степногірська, ще одна місцева мешканка зазнала тяжких осколкових поранень. Також внаслідок обстрілу з мінометів та реактивних систем залпового вогню у дворі свого будинку загинув мешканець с. Мала Токмачка Пологівського району», - йдеться у повідомленні.



Значних пошкоджень зазнали домоволодіння у населених пунктах Гуляйполі, Оріхів, Новоданилівка, Залізничне, Степове, Кам'янське та інші села регіону.



Відкрито кримінальні провадження за ч.1, ч.2 ст.438 КК України (Порушення законів та звичаїв війни).