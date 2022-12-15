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Суд засудив до 15-річного терміну в'язниці 15 бойовиків «Л/ДНР»

15 грудня 2022, 16:37

Суд засудив до 15-річного терміну в'язниці 15 бойовиків «Л/ДНР»

15 бойовиків угруповань «Л/ДНР», які разом із окупантами грабували елеватори на Херсонщині, отримали 15-річний тюремний термін. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

«Кіберспеціалісти Служби безпеки зібрали беззастережні докази вини 15 учасників терористичних угруповань "Л/ДНР", які штурмували українські міста на півдні та сході України», - йдеться у повідомленні.

За інформацією спецслужби, після 24 лютого чоловіки, які проживали на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, добровільно вступили до складу російських угруповань, серед них були снайпери та гранатометники.

Зазначається, що бойовики у лавах підрозділів 2-го армійського корпусу Південного військового округу з РФ брали участь у бойових діях проти сил оборони на Херсонському, Запорізькому, Харківському та Донецькому напрямках.

«Окрім цього, вони виконували вказівки Кремля щодо пограбування місцевих елеваторів та незаконного вивезення українського зерна із тимчасово захоплених причорноморських районів України до РФ», - наголошується у повідомленні.

Спеслужба повідомляє, що бойовики потрапили в полон під час контрнаступу на південному та східному фронтах.

На підставі зібраних доказів суд визнав їх винними у ст. 111 (державна зрада), ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

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