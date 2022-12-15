Головні події в окупації 15 грудня

Суспільство



Угруповання «ЛНР» заборонило продаж алкоголю в підконтрольних йому прифронтових населених пунктах.



Син засновника ПВК «Вагнер», «кухаря Путіна» Євгена Пригожина Павло воює проти України в екіпіруванні НАТО. Як і колишній гендиректор «Роскосмосу» Дмитро Рогозін, якого Євген Пригожин лаяв за любов до натівського екіпірування.



Бойові дії



В угрупуванні «ЛНР» заявили, що жінка похилого віку отримала поранення в результаті ракетного удару по Стаханову Луганської області.



Центр окупованого Донецька сьогодні зранку потрапив під масований обстріл. «Мер» міста Олексій Кульомзін заявив, що це був наймасовіший удар, починаючи з 2014 року. Поранення отримали дев'ять осіб, включно з дитиною 2012 року народження, ще одна людина загинула.



Вдень у Донецьку внаслідок нового обстрілу загинула жінка, заявили у так званому «штабі тероборони ДНР».



У захопленій російськими військами Кадіївці Луганської області вибухнула база з особовим складом окупантів, а також боєкомплект.



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