Російські сили не припиняють обстріли: Оперативна ситуація на Донеччині

Донецька область. Фото: ОВА

На Донеччині вночі російські сили не припиняли обстріли вздовж лінії фронту та по відносному тилу. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську — на щастя, обійшлося без постраждалих, пошкоджено лише дорожнє покриття», — зазначив Кириленко.



На Волноваському напрямку зафіксовано періодичні артобстріли Вугледара та околиць міста.



На Донецькому напрямку пошкоджено п'ять будинків у Курахівці та один будинок у Берестках Курахівської громади. Також під постійним вогнем — Мар'їнка.



На Горлівському напрямку троє людей поранено в Бахмуті. У місті пошкоджено багатоповерхівку та адмінбудівлю. Крім того, протягом доби обстріли зафіксовано на околицях Соледарської громади: біля Яковлівки, Бахмутського, Роздолівки та Парасковіївки.