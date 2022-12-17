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Життя їм ускладнили: Арестович про вибухи на аеродромах РФ «Дягілєво» та «Енгельс»

17 грудня 2022, 17:29

Життя їм ускладнили: Арестович про вибухи на аеродромах РФ «Дягілєво» та «Енгельс»

Вибухи на російських військових аеродромах «Дягілєве» та «Енгельс» ускладнили логістику для військових РФ. Їм стало складніше завдавати ударів по Україні. Про це в ефірі «Фейгін LIVE» заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, такі події на авіабазах у Росії не впливають — безпосередньо — на ракетні атаки по Україні.

«Немає паритету. Якби ми мали далекобійні ракетні комплекси на 1000-1500 км — тоді так. Їхній виліт був би на попередження, а не чекаючи атак. Це була б нормальна паритетна війна… З огляду на те, що Україна дуже сильно обмежена у засобах, то на замовлення чи у вигляді помсти, чи у вигляді попередження — це непросто», — пояснив Арестович.

Він додав, що при цьому, «як кажуть злі язики в Росії, кілька разів вдавалося».

«Наприклад, коли в Новоросійську щось вибухнуло, стверджують, що це напередодні виходу одного з носіїв "Калібрів" для застосування по Україні», — сказав радник ОП.

Також, за його словами, у «Дягілєвому» та «Енгельсі» постраждала чергова ланка. І у РФ знизилася кількість боєздатних носіїв ракет. А сам факт того, що літаки перебазували, на думку Арестовича, говорить про страх в Росії. Крім того, було ускладнено логістику та процедуру застосування бомбардувальників. У «Дягілєвому» та «Енгельсі» це було швидко, тепер же доводиться побоюватися ударів.

«Життя їм ускладнили ці вибухи», — резюмував він.

Нагадаємо, 5 грудня Міністерство оборони Росії звинуватило Україну в ранковій атаці на військові аеродроми «Дягілєве» у Рязанській області та «Енгельс» у Саратовській області. 6 грудня у російському Курську на місцевому аеродромі сталася пожежа.

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